Bayern de Munique perde e fica a oito pontos do líder Leverkusen no Alemão

O Bayern de Munique praticamente deu adeus à liderança do Campeonato Alemão. Na tarde deste domingo (18), o time bávaro perdeu de virada para o Bochum por 3 a 2, no Vonovia Ruhrstadion, pela 22ª rodada. A derrota fez com que o Bayer Leverkusen abrisse oito pontos na liderança.

A derrota é a segunda consecutiva do Bayern de Munique, que ocupa a vice-liderança, com 50 pontos. O Leverkusen, único da competição ainda invicto, tem 58. O Stuttgart, com 46, já começa a entrar na briga pelo segundo lugar.

Precisando da vitória para continuar na perseguição ao Leverkusen, o Bayern de Munique foi com tudo para o ataque e abriu o placar com 14 minutos. Goretzka deu belo passe em profundidade para Musiala. Dentro da área, ele tirou do goleiro para fazer 1 a 0.