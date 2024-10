Thiago Wild vence estreia em Xangai no tie-break do terceiro set

O tenista brasileiro Thiago Wild (87º) estreou com vitória no Masters 1000 de Xangai. Em um duelo de altos e baixos, ele superou o britânico Daniel Evans (176º) por 2 sets a 1 (6/2, 4/6 e 7/6 [3]), na manhã desta quarta-feira (02), e avançou para a segunda rodada do torneio chinês. Seu próximo adversário será o russo Daniil Medvedev, número cinco do mundo.

+ SIGA O NOSSO CANAL NO WHATSAPP Enfrentando um atleta que veio do qualifying, Wild fez um primeiro set crescente contra Evans. Os dois tenistas trocaram quebras no início da parcial e ficaram empatados em 2/2. A partir daí, o brasileiro foi dominante, conseguiu duas quebras e venceu os quatro games finais para sair vencedor por 6/2. Evans voltou melhor para a segunda parcial e saltou a frente do placar com uma quebra logo no terceiro game, permanecendo em vantagem até fechar em 6/4. Já no terceiro set, os saques dos dois atletas se confirmaram nos primeiros games, até que o britânico conseguiu uma quebra no quinto game. Evans abriu 4/2, mas Wild reagiu e empatou o duelo, devolvendo o break no oitavo game. O placar permaneceu igualado até o fim e o set teve que ser decidido no tie-break. Por lá, o brasileiro abriu 4/0 logo de cara. O britânico chegou a encostar, mas Wild manteve a dianteira e ganhou por 7-3.