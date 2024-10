Rayssa Moreira e Isabelle Dalapria caem na estreia do Mundial Jr.

Começou nesta terça-feira (1º), em Chuncheon, na Coreia do Sul, o Mundial Júnior de taekwondo. O Brasil contou com duas representantes no primeiro dia da competição: Rayssa Moreira (52kg) e Isabelle Dalapria (59kg), que foram derrotadas em suas estreias e não puderam brigar por medalhas. O destaque da abertura da competição foi o Irã, que ganhou dois ouros no feminino.

Entre as brasileiras, Isabelle Dalapria ficou de bye na primeira rodada da categoria até 59kg e iniciou sua trajetória já na fase de 16 avos. Ela encarou a uzbeque Mubina Babasaidova e chegou a vencer o primeiro round após empate por 7/7. No entanto, a asiática cresceu na luta e fez duas parciais dominantes, vencendo por 13/1 e por 15/3 para virar e avançar na competição.