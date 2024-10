Brasil soma 34 medalhas em dois dias do Sul-Americano

100m costas e 200m peito

Na disputa dos 100m costas, Maria Luiz Pessanha levou a prata com 1min02s99. Por décimos, o ouro terminou com a argentina Andrea Berrino, que nadou para 1min02s67. Jamine Pistelli, da Colômbia, faturou o bronze com 1min03s19. Na versão masculina, Pedro Motta conquistou o ouro com 56s07, enquanto Samuel Lopes a prata marcando 56s79. O bronze foi de Edhy Vargas, do Chile, que fez 56s84.

Gabrielle Assis não teve muitos problemas para levar a medalha de ouro dos 200m peito feminino. Com a marca de 2min28s55, ela fechou prova 4 segundos antes da segunda colocada: a argentina Matina Barbeito, que fez 2min32s38. O Brasil ainda levou bronze com Bruna Leme fechando com 2min35s32. Entre os homens, Guilherme Camossato faturou o ouro com 2min14s78. O colombiano Jorge Murillo (2min15s27) e o chileno Vicente Villanueva (2min15s71) completaram o pódio.

200m livre e 50 borboleta

Os 200m livre feminino deu mais uma dobradinha brasileira no Sul-Americano. Thaiana Melissa Amaral, de 19 anos, conquistou a prata marcando 2min04s07. Carolina Daher, de 18, levou o bronze com 2min04s32. A colombiana Tiffany Jinet faturou o título nadando para 2min02s08. Entres homens Stephan Steverink ganhou outro ouro com 1min48s97 na final. Juan Morales, da Colômbia, e Joaquin Vargas, do Peru, ficaram com o segundo e o terceiro lugares.

Celine Bispo faturou o ouro dos 50m borboleta, completando a prova para 26s66. No pódio, a baiana contou com a companhia da pernambucana Beatriz Bezerra, que ficou com o bronze nadando para 27s18. A venezuelana Lismar Lyon levou a prata. No masculino, Lúcio Flávio de Paulo conquistou bronze com 24s35 na final. O argentino Ulises Casau e Jorge Otaiza, da Venezuela, ficaram à frente do brasileiro.