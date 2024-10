Palmeiras vence Cruzeiro e é tri do Brasileirão sub-20

O Palmeiras é campeão do Campeonato Brasileiro sub-20 de futebol masculino de 2024. Nesta segunda-feira (30), o time alviverde recebeu o Cruzeiro pela segunda partida da final e venceu por 3 a 0. Com o resultado, os palestrinos somam sua terceira conquista do Brasileirão sub-20, pois levantaram a taça em 2018 e 2022.

A partida contrastou totalmente com o duelo ocorrido em Minas Gerais. No primeiro confronto da final, a partida terminou em empatada em 2 a 2. Entretanto, no confronto em São Paulo, o Palmeiras dominou o jogo do começo ao fim e conquistou o título com tranquilidade. Allan abriu o placar para o Verdão aos 37 minutos do primeiro tempo. O camisa 10 recebeu lindo passe de Luighi e bateu sem chances para o goleiro cruzeirense. Antes do juiz apitar decretar o intervalo, Coutinho apareceu sozinho na área em cobrança de escanteio e fez o segundo para os donos da casa. O terceiro também veio de tiro de canto. Aos 14 da segunda etapa, Coutinho marcou outra vez e decretou os números finais.