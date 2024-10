Laura Raupp vai para as oitavas do Challenger Series de Ericeira

A brasileira Laura Raupp avançou para as oitavas de final do Ericeira Pro, etapa do Challenger Series da WSL (Liga Mundial de Surfe), em Portugal. Depois de passar pela primeira fase, ela ficou em segundo lugar na bateria da segunda rodada, nesta segunda-feira (30), e garantiu um lugar no mata-mata da competição, que é classificatória para a próxima temporada do Championship Tour, espécie de primeira divisão do surfe mundial. Luana Silva e Tainá Hinckel estão na fase de 32, enquanto Sophia Medina foi eliminada. Entre os homens, 12 brasileiros disputarão a fase de 64.

Laura Raupp já havia passado pela fase inicial no dia anterior, avançou para as oitavas de final ao também ficar em segundo lugar na bateria da segunda fase. Ela marcou 13.53 (6.83 + 6.70), ficando atrás apenas da australiana Sally Fitzgibbons - que neste momento lidera o ranking do Challenger Series -, com 13.67 (8.00 + 5.67). A portuguesa Teresa Bonvalot (9.93) e a havaiana Keala Tomoda-Bannert (7.37) completaram a série. Já é certo que Laura Raupp enfrentará a estadunidense Alyssa Spencer nas oitavas de final. Em caso de ida às quartas de final, cruzará com alguma australiana: ou Sally Fitzgibbons ou Bronte Macaulay. Este já é o melhor resultado de Laura Raupp no Challenger Series nesta temporada. Ela aparece na 22ª colocação no ranking e precisa ter um bom desempenho para poder chegar no top-5 e ficar na zona de classificação para o CT.