Brasileiros são eliminados do Challenger de Buenos Aires

Brasil sofreu tês eliminações na rodada de 32 no Challenger de Buenos Aires, na Argentina, nesta segunda-feira, 30. Após terem ido bem nas qualis, Orlando Luz foi eliminado na segunda rodada pelo peruano Conner Huertas del Pino, Mateus Alves levou virada contra argentino Gonzalo Villanueva, enquanto João Lucas Reis caiu para o também argentino Tomas Farjat.

O brasileiro acabou superado em sets diretos pelo peruano. A primeira parcial, nenhum dos jogadores conseguiu quebra, mas del Pino levou a melhor no tie break por 7 a 3. No segundo set, o peruano soube controlar bem as devoluções, dominando o jogo. Ele conseguiu quebra no quinto game e no sétimo, fechando placar em 6 a 2.

Já João Lucas Reis caiu para o Argentino nos Tomas Farjat por 2 a 0. O brasileiro levou quebra no quarto game, mas devolveu no nono e 11º. Porém, no final do set, Farjat devolveu quebra e o set foi pra tie-break, porém com o argentino sendo superior no desempate, fazendo 7 a 6. No set seguinte, Farjat conseguiu quebras importantes no terceiro, quinto e sétimo game, de modo que fechou o jogo com 6 a 2.