São Paulo vence as competições de equipes no Brasileiro

Os atletas paulistas dominaram o último dia do Campeonato Brasileiro Interclubes Cadete e Juvenil de Esgrima, realizado neste domingo (29), no Club Athletico Paulistano. As equipes do estado venceram as três provas programadas: florete masculino, espada feminino e sabre feminino. Além das vitórias, os paulistas garantiram uma prata e dois bronzes com suas segundas equipes,

Disputa Masculina No florete masculino, dobradinha paulista na final. O time principal, formado por Felipe Galleazzi, Pedro Nogueira, Álvaro Kalleby e André Mura, bateu o time 2, composto por Fernando Melian, Guilherme Lobo, Henrique Lucci e Guilherme Vianna, com placar de 45 a 33. A equipe principal do Rio Grande do Sul, com André Hofmeister, Murilo Machado, Felipe Di Bari e Giorgio Fumagalli, ficou com a medalha de bronze. "E bem difícil enfrentar uma equipe do mesmo estado, pois a gente não tem os técnicos no fundo de pista. Mas foi bom para a gente se conhecer mais, entender o que cada um faz, aumentar o entrosamento. Mas nunca é um jogo fácil, é sempre pegado. A gente conseguiu abrir uma boa diferença e conseguimos obter a vitória", comentou Pedro Nogueira, após conquistar sua terceira medalha de ouro no final de semana.