Brasil encerra Sul-Americano sub-23 com mais 18 medalhas

No terceiro e último dia do Campeonato Sul-Americano de Atletismo Sub-23, realizado em Bucaramanga, Colômbia, de 27 a 29 de setembro, a equipe verde e amarela encerrou sua participação com 18 medalhas neste domingo (29). Com esse desempenho, o Brasil finaliza sua participação geral no campeonato com um total de 50 medalhas, sendo 19 de ouro, 19 de prata e 12 de bronze. Os destaques ficaram com as provas de 800m, 110m com barreiras e salto triplo.

Medalhas de ouro O dia começou com os brasileiros Leonardo Santos e Luise Rosa Braga conquistando a medalha de ouro em suas categorias na final dos 800m. Thiago Resende brilhou nos 110m com barreiras, vencendo com o tempo de 13.82. No arremesso de peso, Taniele Rodríguez sagrou-se campeã ao atingir a marca de 15.06m. As últimas três medalhas douradas no Sul-Americano sub-23 ficaram com Felipe Da Silva no salto triplo, Jânio Varjão na final dos 5.000m masculino e com o revezamento 4x400m masculino. Medalhas de prata Victor Hugo Alvez garantiu a medalha de prata nos 800m, logo atrás de seu compatriota Leonardo Santos. No lançamento de disco feminino, Samanta Santos fez 47.96m, ficando na segunda colocação, atrás da argentina Florencia Dupans. Nubia De Oliveira conquistou a prata nos 5.000m com o tempo de 16:45.17, apenas um segundo à frente de Verónica Hucasi, do Peru.