Maria Alexandre é campeã Brasileira do Individual Geral

Neste sábado (28), ocorreu o segundo e último dia de classificatórias do Brasileiro de Ginástica Rítmica na categoria Elite, realizado em Lauro de Freitas, na Bahia. A campeã foi decidida apenas na última série, com a ginasta Maria Eduarda Alexandre, do clube Agito/PR, conquistando o primeiro lugar no individual geral com uma somatória de 136.150 pontos. Geovanna Santos garantiu a segunda colocação com 131.900 pontos, enquanto Ana Luisa Neiva, da Escola de Campeãs, completou o pódio em terceiro lugar com 121.050 pontos.

Campeã brasileira Na sua primeira série do dia, Maria Alexandre começou ao som de Elvis Presley com o aparelho de maças e realizou mais uma belíssima apresentação. Mesmo com um pequeno erro na reta final, ela alcançou a nota de 33.200. Em sua segunda série, Maria não se deixou abalar pelo erro anterior e entregou uma apresentação de altíssimo nível técnico e artístico, conquistando 31.750 pontos no aparelho fita. Com a somatória das notas obtidas nas classificatórias de arco e bola ontem, somadas às notas de maças e fita hoje, Maria Alexandre alcança 136.150 e avança para as finais, ocupando a primeira posição em todos os aparelhos.