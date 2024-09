Giullia Penalber sobre Olimpíada: 'É uma energia viciante'

Aos 32 anos, Giullia Penalber disputou os Jogos Olímpicos pela primeira vez em Paris-2024. Mais do que ter participado, ela também conseguiu um resultado histórico: foi quinta colocada na categoria até 57kg do estilo livre feminino e obteve o melhor resultado do wrestling brasileiro em Olimpíadas. Participando da COB Expo, a carioca conversou com o Olimpíada Todo Dia sobre suas experiências no megaevento e disse que já quer vivenciar as emoções mais vezes.

"Olimpíada é bem diferente. Eu me preparei muito para estar lá, física, tática e mentalmente. E eu senti o que eram os Jogos Olímpicos quando eu estava para entrar na primeira luta. Eu ia pegar uma adversária que eu era a favorita, mas foi a luta que eu fiquei mais nervosa. Foi o momento antes de entrar, quando chamaram o meu nome, tinha minha família e amigos ali gritando. Essa energia de Jogos Olímpicos é realmente diferente. Posso falar que é uma energia viciante. Eu quero voltar. Me sinto contagiada e quero passar essa energia para todo mundo poder sonhar com ela porque é muito boa", disse ela.

A trajetória olímpica

Giullia fez quatro lutas na Olimpíada de Paris. Ela iniciou sua trajetória já nas oitavas de final, onde venceu a guamesa Rckaela Aquino, mas perdeu para a moldava Anastasia Nichit nas quartas. No entanto, a algoz chegou até a final e a brasileira pôde voltar à disputa através da repescagem, que foi realizada no dia seguinte. Giullia derrotou a alemã Sandra Paruszewski e chegou na luta pela medalha de bronze, mas perdeu para a chinesa Hong Kexin e acabou em quinto lugar.