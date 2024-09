Germânia e Desterro disputarão a final do Brasileiro de hóquei

Neste sábado (28), o Desterro eliminou o Carioca em uma eletrizante partida que foi decidida nos shootouts, enquanto o Germânia venceu o Rio Hockey por 3 a 1. Agora, as equipes vitoriosas, Germânia e Carioca, disputarão amanhã a grande final do Campeonato Brasileiro de hóquei sobre a grama.

JOGO ELETRIZANTE

No primeiro jogo do chuvoso dia carioca, o time da casa saiu na frente do placar ainda no primeiro quarto. Em um ataque pela direita, Cristian tocou para Estéfi que, de costas e quase sem ângulo, bateu forte para abrir o placar no Rio de Janeiro. O primeiro e o segundo quarto seguiram sem mais nenhum gol, porém, no terceiro, Oliveirinha fez uma baita jogada, driblando o marcador do Carioca, e tocou para o meio da área, onde Vini, capitão e camisa 11 do Desterro, empurrou para dentro e deixou tudo igual.

Já no último quarto, as coisas estavam pegando fogo, quando, em um short corner aos quatro minutos, Matheus Borges colocou a bola com força no fundo do gol e fez o Carioca voltar à frente do placar. Porém, no último lance da partida, o Desterro deixou tudo igual com Paulo Júnior e levou a partida para os shootouts. Na disputa, Bryan foi o último cobrador, acertou e pôs o Desterro na final.