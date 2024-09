Miguel Hidalgo conquista o pódio pela primeira vez no WTCS

Em contrapartida, no feminino, Djenyfer Arnold terminou apenas na 24ª colocação. A brasileira completou o percurso da natação em 20m21 e, posteriormente, concluiu os 40km da bike em 1h16m22, sendo a última colocada no quesito. Por fim, a triatleta fez a corrida em 36m25, totalizando um tempo de 2h14m27, ficando apenas à frente de duas atletas (quatro se contar as que não terminaram). O top-3 foi composto pela alemã Lisa Tertsch (2h04m42) e pelas britânicas Beth Potter (2h04m59) e Georgia Taylor-Brown (2h05m40).