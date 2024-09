Nas duplas, Carol Meligeni avança em Buenos Aires

Na semifinal do ITF de Buenos Aires, Carol Meligeni e Julia Riera têm pela frente a italiana Aurora Zantedeschi e a colombiana Maria Paulina Péres. A dupla é a principal cabeça de chave do torneio argentino e vem foi algoz de Thaisa Pedretti nas quartas de final.

Só revés

A primeira derrota o dia veio justamente com Carol Meligeni, na terceira rodada da chave simples do ITF de Buenos Aires. Após estreia tranquila contra jovem romena, a paulista encarou a espanhola Irene Burillo Escorihuela. A tenista hispânica de 27 anos só perdeu apenas três games dos 15 disputados e garantiu uma vitória rápida com parciais de 6/2 e 6/1.

Ainda no simples, a medalhista olímpica Laura Pigossi acabou superada pela italiana Nicole Fossa Huergo. Pigossi se despediu do torneio de Buenos Aires com parciais de 6/1 e 6/2 para Fossa Huergo. Nas duplas Thaisa Pedretti e a boliviana Noelia Zeballos perderam para as favoritas Aurora Zantedeschi, da Itália, e Maria Paulina Péres, da Colômbia, com direito a pneu no primeiro set: 6/0 e 6/4.

Virada em Lisboa

Após furar o qualifying do ITF de Lisboa, Gabriela Cé entrou em quadra na chave principal para fazer sua estreia contra a francesa Chloé Paquet. A partida contra a tenista franca de 30 anos e cabeça de chave número 3 estava programada para a quarta-feira (25), mas o mau tempo na cidade portuguesa fez o confronto ser adiado.