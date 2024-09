Brasil estreia com vitória no Sul-Americano de basquete em CR

Estreia com resultado positiva para o Brasil no Campeonato Sul-Americano feminino de basquete em cadeira de rodas. A equipe verde-amarelo fez sua primeira partida na competição realizada em Lima nesta quinta-feira (26), diante da Colômbia. Dominante, o triunfo veio com 60 a 28 no placar.

O Campeonato Sul-Americano feminino de basquete em cadeira de rodas segue até a próxima segunda-feira, dia 30 de setembro. Brasil e Colômbia, o torneio ainda conta com a participação de Argentina e Peru. No formato, a competição conta com todas as seleções se enfrentando na primeira fase e as duas melhores avançando para decisão, enquanto as demais jogam pelo terceiro lugar.