Santos e Botafogo avançam no Campeonato Brasileiro sub-17

BOTAFOGO GANHA NOS PÊNALTIS!

No jogo de volta das quartas de final do Campeonato Brasileiro Sub-17, o Botafogo, jogando no estádio Nilton Santos, começou bem e criou duas oportunidades de gol nos primeiros 15 minutos. Aos 24 minutos, Caio Valle, de cabeça, abriu o placar para o time carioca, enquanto o adversário teve poucas chances no primeiro tempo. Na volta do intervalo, o Cuiabá melhorou seu sistema de jogo, mas não conseguiu balançar as redes, levando a decisão para os pênaltis, já que havia vencido o Botafogo no jogo de ida por 2 a 1.

Nos pênaltis, ambas as equipes converteram todas as cinco primeiras cobranças. Nas alternadas, o goleiro Matheus Lima, do Botafogo, defendeu a cobrança do time adversário, e a equipe carioca levou a melhor, vencendo por 7 a 6.