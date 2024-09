Hugo Calderano embarca rumo ao 'Grand Slam' do tênis de mesa

3º colocado do ranking mundial de tênis de mesa, Hugo Calderano embarcou nesta quarta-feira (25) para Pequim, para disputar o WTT China Smash, sua primeira competição internacional desde o inédito 4º lugar nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. O brasileiro viaja embalado pelo bom início de temporada por seu clube, o Liebherr Ochsenhausen, vencendo todos os cinco jogos que disputou na Liga Alemã e na Copa da Alemanha.

Após um breve período de descanso no Brasil, Hugo retomou os treinamentos na primeira quinzena de setembro, já na Alemanha. Na última semana, o mesatenista teve os seus primeiros compromissos pelo Ochsenhausen, engatando uma sequência de três confrontos em seis dias. Dado o desempenho do brasileiro, a equipe saiu vitoriosa de todos.

Para Calderano, os jogos pelo seu clube foram valiosos para recuperar o ritmo de competição, já que terá um desafio de outra proporção a partir do dia 29, quando começa a chave principal do WTT China Smash. O torneio, que será em Pequim, é um dos mais importantes do calendário internacional, equivalente a um Grand Slam do tênis de campo.