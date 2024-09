Equipes sub-16 estreiam com vitória no Sul-Centro Americano

Estreias positivas para as seleções masculina e feminina do Brasil no Campeonato Sul-Centro Americano sub-16 de handebol. Ambos os times entraram em quadra na última terça-feira (24), na cidade de Assunção, no Paraguai, para enfrentar o Chile e conquistaram vitórias.

A equipe feminina foi a primeira a jogar. Elas não tiveram muitos problemas para bater as chilenas e aplicaram o placar de 32 a 17. Com o resultado, o time divide a liderança da chave A ao lado do Uruguai, que venceu o Paraguai B por 26 a 14. Elas voltam à quadra nesta quarta-feira (25), às 13h30 (Brasília), para enfrentar as paraguaias.