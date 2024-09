Rafael Matos e croata param na semifinal do ATP 250 de Chengdu

Com o resultado no ATP de Chengdu, Rafael Matos permanecerá na 35ª colocação do ranking de duplas da ATP. Isso porque, ele defendeu os pontos conquistados em um vice-campeonato do próprio torneio na China no ano passado. Na ocasião, o gaúcho atuou ao lado do português Francisco Cabral e perdeu a decisão para os franceses Fabien Reboul e Sadio Doumbia, que inclusive farão a final da atual edição. O duelo ocorrerá nesta terça-feira (24), às 5h (horário de Brasília-DF).

Bia Haddad ganha cinco posições no ranking da WTA

Diferente de Matos, a paulista Bia Haddad Maia subiu alguns degraus no ranking de simples da WTA após sua campanha na última semana. Com o título do WTA 500 de Seul, na Coreia do Sul, ela saltou para o 12º lugar, se aproximando novamente do top-10 mundial. A brasileira segue na gira asiática e viaja para a China, onde competirá no WTA 1000 de Pequim a partir do meio da semana.