All-Around: Hellen Vitória puxa nova geração no Brasileiro

A base vem como?

Além de Hellen, outros nomes que se destacaram são os de ginastas que ainda estão na categoria juvenil, mas que serão importantes para a seleção brasileira nos próximos anos. Isabel Aguilar, de apenas 14 anos, foi vice-campeã no individual geral, com notas boas em todos os aparelhos. Ela é uma das principais chances de pódio do Brasil no Mundial Juvenil do ano que vem, uma das poucas medalhas que ainda faltam para a ginástica artística feminina brasileira.

Outros bons nomes incluem Larissa Machado e Sophia Weisberg, que foram campeã e terceira colocada no salto. Ambas já fazem saltos com um grau de dificuldade mais alto e que seriam úteis para a equipe adulta do Brasil. Gabriela Bouças (prata nas barras assimétricas) e Júlia Coutinho (prata no solo) também fizeram boas apresentações e mostraram potencial nos seus melhores aparelhos.

Um novo ciclo

Agora, faltando apenas o Campeonato Sul-Americano para encerrar o ciclo olímpico, já é hora de pensar em Los Angeles-2028. O Brasil veio de resultados históricos nos últimos anos e precisa trabalhar com paciência para que haja uma boa transição entre as medalhistas de Paris e a nova geração. Enquanto Rebeca Andrade já anunciou que deve focar apenas no salto e nas barras nos próximos anos, o restante da equipe olímpica ainda não disse quais serão seus próximos passos.

A partir de 2025, será importante que a Confederação Brasileira de Ginástica faça um bom trabalho para ir introduzindo essas novas caras na seleção brasileira, dando oportunidades para que as ginastas possam participar de eventos internacionais para ganhar experiência e consistência. Além disso, é importante que essas atletas consigam desenvolver a sua ginástica e até de certa forma, aumentar a concorrência interna na seleção brasileira. Afinal, quanto mais ginastas estiverem competindo em alto nível no Brasil, maiores são as nossas chances de continuar entre os principais países do mundo na modalidade.