Thiago Wild é vice do Challenger de Bad Waltersdorf

Brasileiro Thiago Wild foi derrotado pelo espanhol Jaume Munar na decisão do título do Challenger de Bad Waltersdorf. O espanhol deu poucas chances a Wild e fechou jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1 em 1h12min.

Após ter eliminado algoz de Thiago Monteiro na semifinal, Thiago Wild não fez boa decisão em Bad Waltersdorf contra Jaume Munar, número 74 do mundo. O jogo começou sem sustos por nenhum dos lados, com os tenistas confirmando games. Porém o espanhol fez boas quebras no sexto e oitavo game, levando o set em 6 a 2.

Em seguida, ainda sem conseguir reagir, Thiago levou quebras novamente no quarto e sexto game, e Munar fechou jogo em 6 a 1 em 31 minutos. Munar teve 77% de aproveitamento, contra 49% do paranaense, que chegou a final como 96º do mundo no ranking ATP.