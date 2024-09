Raicca Ventura brilha e é campeã mundial de skate park

RAICCA VENTURA É O NOME DELA! A paulista entregou todo o seu repertório na final do Campeonato Mundial de skate park e conquistou título inédito. Fez na sua segunda volta o "9 Club" com 93.73 e foi ao lugar mais alto do pódio. Ela superou a japonesa Kusaki Hinano e a espanhola Naia Laso que ficaram com a prata e o bronze, respectivamente.

Raicca começou com tudo, acertou a primeira volta e fez grande nota de 89.68, superando sua melhor marca de toda a competição, com 88.89. Liderando após a primeira volta geral, a brasileira chegou tranquila para o restante da final. Desse modo, acrescentou flip na primeira manobra e acertou o restante da volta, anotando 93.73, aumentando ainda mais a vantagem sobre as concorrentes. Na terceira e última volta, a brasileira errou na manobra de saída e ficou com apenas 2.74 e só assistiu do lugar mais alto do pódio as demais atletas.

A única que desafiou a brasileira foi a japonesa Kusaki Hinano , que fez volta perfeita na terceira tentativa, mas insuficiente para tirar o título do mundo de Raicca. Teve 91.44 e se consolidou na segunda posição. A espanhola Naia Laso, que havia errado suas duas primeiras linhas, foi para o tudo ou nada na última volta. Pressionada, ela conseguiu se segurar no shape, fazendo manobras seguras e conseguindo alcançar a terceira posição com 90.14.