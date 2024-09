Japinha e Pedro Barros fazem dobradinha no Mundial de Roma

Para a história

Esta é a terceira vez que o Brasil faz uma dobradinha no Mundial de skate park masculino, a segunda com os medalhistas olímpicos Augusto Akio e Pedro Barros. Em janeiro de 2023 - em evento que foi válido pela edição de 2022 -, Japinha faturou a medalha de prata, enquanto Pedro levou o bronze. Em 2019, Luiz Francisco e Pedro Quintas também ficaram com prata e bronze.

Augusto Akio tem 23 anos de idade e foi medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, enquanto o experiente Pedro Barros, de 29 anos, levou a prata em Tóquio-2020, na primeira vez em que o skate apareceu no programa olímpico. Agora, Japinha tem duas medalhas em Mundiais, enquanto Pedro Barros chega a cinco (um ouro, três pratas e um bronze).

Força máxima

O Brasil foi o país que mais teve atletas na final do Mundial de skate park masculino, com quatro ao todo. Vale destacar que o país foi o único entre as principais potências do skate a levar sua força máxima para a competição. Outros skatistas optaram por disputar o X-Games Chiba, que aconteceu neste final de semana.

Além do masculino, o Brasil também teve equipe completa no feminino. O país, aliás, levou a medalha de ouro com Raicca Ventura, que teve uma atuação fantástica na final para conquistar o primeiro título mundial do país entre as mulheres no skate park.