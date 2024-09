Brasil estreia no Mundial com Bianca Garcia e Fabiana de Assis

Neste domingo, duas atletas representaram o Brasil no Campeonato Mundial de cilcismo de estrada em Zurique, na Suíça. Bianca Garcia, da classe C2, e Fabiana de Assis, do C5, ficaram nas 12ª e 10ª posições, respectivamente nas provas de contrarrelógio.

A primeira a competir foi Bianca Garcia, da classe B2, para ciclistas de baixa visão. Ela teve a companhia da piloto Lara Marinho na prova contrarrelógio. A distância foi de 29.9km e as brasileiras terminaram na 12ª posição geral com tempo de 50min15s32.