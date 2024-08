PARIS - Cátia e Joyce têm o mesmo sobrenome, Oliveira. Não são, entretanto, da mesma família. Mas é como se fossem. As duas se tratam como irmãs e juntas elas foram responsáveis por garantir a primeira medalha do Brasil nos Jogos Paralímpicos de Paris-2024 com a vitória sobre as egípcias Fawzia Elshamy e Ola Soliman. +SIGA O CANAL DO OLIMPÍADA TODO DIA NO WHATSAPP "Graças a Deus! Nossa, eu estou muito feliz. Já estreamos nas quartas e tínhamos essa chance de garantir já um bronze. A gente está muito, muito feliz. Primeira medalha da minha parceira Joyceem Paralimpíadas. Mas ainda não acabou, não queremos ficar no bronze, queremos brigar pelo ouro e vamos para cima", afirmou Cátia Oliveira, que já tem um pódio em Jogos Paralímpicos. Ela foi bronze em Tóquio-2020 no individual. Joyce Oliveira, por sua vez, vai sentir em Paris-2024 o sabor de colocar no peito uma medalha paralímpica. "Eu estou com uma emoção que eu nem sei o que falar. Eu falo que faltam duas medalhas na minha carreira, uma de Mundial e uma de Paralimpíada. Mas agora não falta mais. Eu tenho uma garantida, mas a gente não quer essa medalha. Queremos mudar a cor dela e temos toda a condição de mudar", acredita. CONFIANÇA NA BRIGA PELO OURO A confiança de que elas podem brigar pelo ouro vem do fato delas terem vencido recentemente as sul-coreanas Seo Su Yeon e Yoon Jiu, cabeças de chave número 1 e adversárias das brasileiras na semifinal. "A gente jogou com elas faz pouco tempo e ganhamos. É a dupla primeira do mundo. Vai ser difícil porque estamos na Paralimpíada e aqui todo mundo joga para caramba. Mas estamos bem focadas no que a gente quer e no nosso objetivo", garante Joyce Oliveira. "Jogamos com elas faz dois meses, na final de um torneio na República Tcheca. Foi a primeira vez que as enfrentamos e vencemos por 3 a 1. Não tem como falar que vamos ganhar de novo porque é uma das melhores duplas do mundo. Mas, se ganhamos uma vez, podemos ganhar de novo e elas é quem tem que ficar preocupadas com a gente agora", brincou Cátia Oliveira.