Seleção feminina atropela a Polônia e se classifica no Mundial

Vai ter Brasil no mata-mata do Mundial feminino de flag football! Nesta quarta-feira (28), na Finlândia, a seleção brasileira contou com uma vitória maiúscula de 47 a 0 contra a Polônia para definir sua vaga nas oitavas. No grupo C, além do time brasileiro, Alemanha e Japão se classificaram.

No primeiro jogo do Brasil no dia, o time enfrentou e perdeu para o Japão. As asiáticas fizeram um primeiro tempo bem superior, conseguindo impor um 22 a 7. Já na segunda etapa as coisas foram um pouco mais equilibradas. Com dois touchdowns para cada lado, as brasileiras levaram a melhor, conseguindo diminuir em dois pontos a diferença entre as equipes. Por fim, a partida terminou em 34 a 21 para as japonesas.