Porta-bandeira, Gabrielzinho abraça idolatria e mira ouros

PARIS - Gabriel Araújo, o Gabrielzinho, está pronto para os Jogos Paralímpicos de Paris. Três anos após apresentar um cartão de visitas de muito peso em Tóquio, com dois ouros e uma prata em suas primeiras Paralimpíadas, o nadador chegou à capital francesa como esperança de medalhas e com tamanho de ídolo - tanto que será o porta-bandeira do Brasil na cerimônia de abertura.

"É uma honra, um privilégio. É uma oportunidade que eu não esperava receber, ainda mais agora. Foram poucos e enormes os que fizeram isso. E ainda na primeira cerimônia, já que lá em Tóquio não fui por causa da pandemia", disse o atleta sobre essa sua primeira responsabilidade em Paris.