Futebol de cegos quer administrar pressão para manter hegemonia

Primeiras impressões em Paris

Há oito seleções no torneio de futebol de cegos em Paris-2024, cujas partidas acontecerão no belo Estádio da Torre Eiffel, aos pés do monumento mais icônico do planeta. As equipes estão divididas em dois grupos de quatro, em que as duas melhores de cada chave avançam às semifinais. O Brasil está no grupo A, ao lado de China, França e Turquia. A outra chave conta com Argentina, Colômbia, Japão e Marrocos. A estreia brasileira será no domingo (1º), às 13h30 (horário de Brasília), contra a Turquia.

Depois do longo período de treinamento em solo brasileiro, a seleção brasileira de futebol de cegos desembarcou na França na última semana. Após alguns dias de aclimatação na cidade de Troyes, a 160km da capital francesa, a equipe chegou em Paris na segunda-feira (26). No dia seguinte, realizou o primeiro treino no local de competição e os jogadores já puderam ter as primeiras impressões sobre a arena e puderam sentir um gostinho do que virá nas partidas nos próximos dias.

"O nosso primeiro treino foi bom. A grama é boa. O jogo não fica tão rápido quanto nós gostaríamos, mas é um campo muito bom. É questão de se adaptar, ainda temos alguns treinos até a nossa estreia. O clima muito bom, digo até da temperatura. Tem feito alguns dias bem agradáveis, isso ajuda porque calor extremo ou frio extremo nunca é bom para o atleta", disse Ricardinho, gaúcho de Osório.