Cerimônia de abertura marca o início dos Jogos Paralímpicos

Acendimento da pira paralímpica

Depois do final do desfile dos atletas, a cerimônia seguiu com o ato "Minha habilidade", onde pessoas com deficiência contaram suas trajetórias através de um vídeo. Na sequência, o evento passou pela sua parte protocolar. Houve a execução da Marselhesa, o hino nacional francês, em uma interpretação de Victor Le Masne. Aconteceram também os discursos das autoridades, primeiro com Tony Estanguet, presidente do Comitê Organizador de Paris-2024, e depois com André Parsons, presidente do Comitê Paralímpico Internacional (IPC).

John McFall, medalhista de bronze em Pequim-2008 no atletismo e primeiro astronauta com deficiência a entrar na Agência Espacial Europeia, foi o encarregado de trazer a bandeira paralímpica. Logo depois do juramento oficial, iniciou-se o procedimento para acender a pira paralímpica. O nadador francês convencional Florent Manaudou começou trazendo a tocha.

Depois do revezamento por grandes nomes do esporte paralímpico, cinco atletas ficaram responsáveis em finalizar o processo: Alexis Hanquinquant (paratriatlo), Charles-Antoine Kouakou (atletismo) Elodie Lorandi (natação), Fabien Lamirault (tênis de mesa) e Nantenin Keita (atletismo), todos da França. Por fim, Christine and the Queens voltou ao palco para fechar a cerimônia com muita música e alto astral, levando o público ao delírio.