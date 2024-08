Brasil fecha campanha no Mundial Sub-18 vencendo o Egito

A seleção brasileira masculina de basquete 3x3 encerrou sua participação no Mundial Sub-18 da modalidade, competição que acontece na cidade de Debrecen, na Hungria. Depois de derrota para os Estados Unidos, o Brasil superou o Egito por 22 a 14, em jogo válido pela última rodada da fase de grupos do torneio.

O principal destaque brasileiro no triunfo sobre os egípcios foi o pivô Isaque Duarte, autor de 10 pontos. Yan Marun anotou cinco tentos, enquanto Lucas Cassini e Lucas Milchevski marcaram, respectivamente, quatro e três. Hatem Abdelgawad liderou a seleção africana com cinco pontos. Antes disso, o Brasil foi superado pelos Estados Unidos pelo placar de 21 a 14. Os últimos resultados deixaram a seleção brasileira na terceira colocação do grupo A. Dessa forma, a equipe não conseguiu se classificar ao mata-mata do Mundial Sub-18. Nas primeiras partidas, o Brasil derrotou o Marrocos e caiu diante da Espanha, que inclusive passou para a próxima fase ao lado dos Estados Unidos.