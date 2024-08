Presidente do IPC crê em "Jogos mais espetaculares da história"

Também será a edição mais assistida da história, tanto nos locais de competição quanto na televisão. Quase 2 milhões de ingressos foram vendidos. Além disso, 165 redes vão transmitir o evento mundialmente.

"Ainda restam aproximadamente 500 mil ingressos disponíveis. A expectativa é que eles continuem sendo vendidos até mesmo no último dia dos Jogos, como ocorreu na Olimpíada", destacou o presidente de Paris-2024, Tony Estanguet. Uma nova carga de entradas foi disponibilizada nesta manhã para acompanhar alguns dos eventos mais requisitados, como futebol de cegos, esgrima em cadeira de rodas, tiro com arco e hipismo.

"Na maioria das vezes, a primeira reação ao esporte paralímpico é de surpresa: 'Uau, não pensei que isso fosse possível'. E então começa essa conexão entre o que eles veem no campo de jogo e o que eles sentem sobre isso. Esse é o momento em que nosso movimento começa a mudar vidas", exaltou Parsons.

Na véspera da Cerimônia de Abertura dos Jogos, ele participou de um encontro com oito atletas do time de refugiados, além de uma reunião com membros da Unesco. "Participei da Conferência Internacional sobre Deficiência. É o início de uma parceria entre o Comitê Paralímpico Internacional e a Unesco para garantir o avanço dos esportes para pessoas com deficiência ao redor do mundo. Não se trata apenas de esportes paralímpicos ou de alto desempenho, mas também do esporte como uma ferramenta para inclusão nas sociedades", explicou.

Acessibilidade

Parsons também aprovou a acessibilidade do transporte público francês para pessoas com deficiência, um dos pontos mais polêmicos em termos de organização em Paris. "O governo francês anunciou um investimento de 1,5 bilhão de euros em projetos focados em inclusão e acessibilidade em todo o país. A cidade de Paris está investindo 125 milhões de euros em acessibilidade. Anteriormente, nossa referência era Pequim. Eles investiram uma quantia semelhante ao longo de sete anos. E os planos da cidade são de investir essa quantia em três anos, tornando o sistema de transporte aqui na cidade mais acessível", detalhou.