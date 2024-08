De cara, brasileiros caem no quali e estão fora do Mundial sub-19

Na noite da última segunda-feira (26) e na madrugada desta terça-feira (27), o Brasil esteve representado no quali do Mundial sub-19 de vôlei de praia, em Shangluo, na China. No feminino, Ana Bia/Maria Júlia perdeu para uma dupla belga, por 2 a 0, enquanto os homens (José e Erick) caíram para uma dupla australiana, por 2 a 1.

Começando pelas mulheres, Ana Bia e Maria Julia caíram para as belgas Piret e Bex, por 2 sets a 0. No primeiro período, as brasileiras até fizeram jogo duro, chegando a fazer 16 pontos, mas mesmo assim foram superadas pelas europeias. Por fim, as belgas doutrinaram no segundo set, quando bateram Ana Bia e Maria Júlia por 21 a 11 e ficaram com a classificação no Mundial sub-19.