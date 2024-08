Vinicius Rangel deixa Movistar e anuncia volta ao Brasil

O brasileiro Vinicius Rangel, do ciclismo estrada, anunciou nesta segunda-feira (19) a saída da equipe espanhola Movistar e o retorno para o Brasil. Vinicius, representante do Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris, sugeriu uma mudança de rota na carreira, afirmando que pretende "praticar esportes de uma maneira diferente". Tem 23 anos e há cinco competia na Europa, os últimos três na Movistar.

"Hoje quero informar que decidi regressar ao meu país, depois de cinco anos competindo na Europa. Cheguei muito mais longe do que jamais poderia imaginar. Pude desfrutar de muitos dos melhores eventos de ciclismo do mundo. Compartilhei um pelotão e experiências com alguns dos melhores do esporte. E levei muitos bons amigos desta aventura", disse, em anúncio publicado nas redes sociais (leia a íntegra abaixo). "Tudo isso carregando a bandeira brasileira pelo mundo, como fiz durante um ano inteiro após o título nacional em 2022 e pude aproveitar ainda mais os recentes Jogos Olímpicos de Paris. É uma honra indescritível." 'Maneira diferente' e Paris Vinicius Rangel acrescenta que corpo e mente "estão me pedindo agora para praticar esportes de uma maneira diferente. Sinto que no Brasil desfrutarei de uma liberdade que não tenho na Europa. Ainda tenho muito a dar no ciclismo e gostaria que fosse no meu país", fala. A seguir, agradece equipe, companheiros, treinadores e todos os apoiadores.