Sesi Franca e São José vencem no Paulista de Basquete

A noite do domingo (18) contou com duas partidas do Campeonato Paulista de basquete masculino. No Pedrocão, o Sesi Franca derrotou o Corinthians por 81 a 63 para conquistar a sua quarta vitória no torneio estadual. Já no Panela de Pressão, o anfitrião Bauru Basket perdeu por 76 a 61 para o São José.

O duelo entre Sesi Franca e Corinthians começou equilibrado, com parcial de 23-23 no primeiro quarto do jogo. Mas a partir do segundo período, o Sesi começou a desgarrar no placar, para garantir a vitória por 18 pontos de diferença. Lucas Dias, com 18 pontos, Charles Hinkle, com 16, e Rafael Hettsheimer, com 14, foram os maiores pontuadores do Sesi Franca na partida. Do lado adversário, Rafael Munford, com 18, e Elinho, com 17, comandaram o ataque do Timão. No outro jogo da noite, o Bauru Basket recebeu o São José. Os donos da casa saíram na frente, abrindo 8 a 0 nos minutos iniciais. Mas ainda no primeiro quarto, os visitantes tiraram a diferença e assumiram a liderança do placar. E São José foi ampliando a vantagem ao longo do jogo para ganhar o duelo por 15 pontos de diferença. Matheus Buiú foi o cestinha do jogo, anotando 18 pontos para o São José. Wesley Mogi e Gemerson foram os maiores pontuadores de Bauru com 13 pontos cada.