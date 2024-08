Lucas Arabian une talento e juventude para realizar seu sonho

Lucas Arabian está bem perto de realizar o sonho de disputar os Jogos Paralímpicos. Com apenas 18 de idade, o mesatenista paulista está entre os mais jovens de toda a delegação brasileira de Paris-2024 e é o caçula do time masculino de tênis de mesa. Ele vai brigar por medalhas no individual (classe 5) e nas duplas mistas (classe XD4-7).

+ SIGA O CANAL DO OTD NO WHATSAPP Medalhista no Mundial de 2022, na Espanha, e campeão do Fator 20 da Finlândia no ano seguinte, Lucas viveu um grande momento nos Jogos Parapan-Americanos de Santiago-2023. No evento, faturou ouro nas duplas mistas XD4-7 e prata no individual e nas duplas masculinas MD8. Agora, seu objetivo é buscar o pódio nos Jogos Paralímpicos. Com apenas um ano de idade, Lucas Arabian recebeu o diagnóstico de um tumor na medula. O tênis de mesa apareceu em sua vida durante o processo de reabilitação. "Ingressei na prática esportiva por intermédio de uma associação para reabilitação, mas sempre gostei muito de esportes, de praticar. Tive uma evolução muito boa e rápida no tênis de mesa", contou.