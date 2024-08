Como é a operação de saúde na aclimatação para a Paralimpíada

Alimentação na aclimatação

A alimentação também é um ponto de atenção durante a aclimatação. O CPB se preocupou em garantir diariamente a preparação de comida brasileira para os atletas que vão disputar os Jogos Paralímpicos de Paris-2024. Eles têm à disposição para o período de aclimatação: meia tonelada de feijão, uma tonelada de arroz, duas toneladas de carne branca e vermelha, além de 100kg de folhas, entre outros alimentos. As verduras são entregues a cada dois dias no refeitório localizado no Centro Esportivo de l'Aube, em Troyes. A padaria e o hortifruti também são reabastecidos diariamente.

"É uma operação complexa e grande. Mas só de os atletas estarem aqui e receberem uma alimentação do nosso país já traz um pouco de conforto para eles. Os esportistas se sentem abraçados e isso minimiza o estresse. O que a gente puder fazer para ajudá-los, não mediremos esforços", concluiu a nutricionista do CPB, Monique Moreira.

O Brasil será representado por 280 atletas, sendo 255 com deficiência, de 20 modalidades nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024. É a maior delegação brasileira já anunciada para uma edição dos Jogos fora do Brasil. Antes, a maior equipe nacional era de 259 convocados ao todo em Tóquio 2020. Já o recorde de participantes do país foi nos Jogos do Rio 2016, ocasião em que o Brasil sediou o megaevento e contou com 278 atletas com deficiência em todas as 22 modalidades já classificadas automaticamente.