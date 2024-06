Pinheiros e Taubaté fazem a final do Sul-Centro Americano

O Brasil está de volta no topo do Campeonato Sul-Centro Americano de Clubes de handebol masculino. Após perder a hegemonia continental no ano passado com o título do San Fernando, da Argentina, o handebol brasileiros vai fazer a final da competição em 2024. Nesta sexta-feira (31) aconteceram os jogos das semifinais do torneio, com Pinheiros e Nacional/Taubaté avançando para a disputa do título da "Libertadores do handebol".

O primeiro jogo do dia foi o duelo entre Pinheiros e San Fernando. Os dois times fizeram um confronto equilibrado até a metade do primeiro tempo. A partir daí, o time brasileiro encaixou melhor suas jogadas e conseguiu se distanciar no placar, vencendo por 17 a 11 no intervalo. No segundo tempo, a vantagem do Pinheiros foi aumentando e o clube de São Paulo venceu a partida por 30 a 21. Com 13 defesas ao longo do jogo, o goleiro Mateus Buda foi eleito o MVP da partida. Vitória dos donos da casa Em seguida, aconteceu o duelo brasileiro entre Nacional e Taubaté pela segunda vaga na final. Os anfitriões começaram a partida em um bom ritmo, abrindo 4 a 0 nos minutos iniciais. Mas o Nacional reagiu e chegou a virar o placar aos 15 minutos para 7 a 6. Porém, antes do intervalo, os donos da casa voltaram a ficar em vantagem, vencendo por 15 a 10. No segundo tempo, Taubaté soube administrar a diferença para confirmar a vitória por 26 a 21. Novamente, teve prêmio de MVP indo para um goleiro, com Lucas Papai, do Taubaté, sendo eleito o melhor em quadra.