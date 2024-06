Arthur Elias antecipa escalação com Marta e Cristiane titulares

Arthur Elias surpreendeu e divulgou a equipe titular para o amistoso da Seleção Feminina contra a Jamaica na Arena de Pernambuco. Com a partida marcada para este sábado, o técnico concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira (31), no palco do confronto. A grande novidade foi a escalação de Marta e Cristiane no ataque.

Além das veteranas, outra grande surpresa entre as 11 jogadoras que iniciarão o amistoso contra a Jamaica está no meio-campo. Com a apenas 22 anos, Vitória Yaya deve começar no meio-campo ao lado do de Duda Sampaio e Adriana. O esquema base escolhido foi o 3-5-2. Então, Tamires e Ludmila também entram no setor. "Temos uma ideia de trazer muitas jogadoras para a Seleção Brasileira por merecimento. Vejo uma disputa grande em todos os setores e elas precisam vir nas convocações para treinar e ter minutos de jogos, oportunidade. Isso foi sempre feito e continuará sendo feito nessa data FIFA", disse Arthur Elias.