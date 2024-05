Stephanie Soares sai do banco e estreia com vitória na WNBA

Tem brasileira estreando na WNBA! Na abertura da temporada 2024-2025 da principal liga de basquete feminino do mundo, o Dallas Wings, equipe da paulista Stephanie Soares, derrotou o Chicago Sky pelo placar de 87 a 79. Após perder o último ano por conta de uma lesão, a ala-pivô de 24 anos disputou sua primeira partida do torneio na carreira.

Saindo do banco de reservas, Stephanie finalizou com quatro pontos e três rebotes em oito minutos jogados. No ano passado, o Dallas Wings escolheu a brasileira na quarta colocação do Draft da WNBA, até então a melhor posição de uma jogadora do país na história, sendo superada por Kamilla Cardoso no último evento. No jogo de estreia, a destaque da sua franquia foi a estadunidense Arike Ogunbowale, autora de 25 pontos, sete assistências e três rebotes. Já do lado do Chicago Sky, quem melhor desempenhou foi a armadora Marina Mabrey, com 19 pontos e nove rebotes. https://twitter.com/NBAdasMina/status/1790908161253105938