Brasil só empata com a Colômbia em primeiro jogo após prata na Olimpíada

Como foi o jogo

O primeiro tempo não foi positivo para o Brasil que, além de sair perdendo, teve dificuldade de furar a defesa e levar perigo à defesa colombiana. A seleção se afobou nos passes e nas finalizações.

A Colômbia abriu o placar após um erro de saída de bola do Brasil logo aos cinco minutos de jogo. Usme foi a autora do tento.

A etapa final foi arrastada, com a Colômbia atrasando o jogo e incomodando as brasileiras. Houve menos lances de perigo do que no primeiro tempo.

Apesar disso, o Brasil arrancou empate com Tarciane. Empurrada pela torcida, a seleção não conseguiu virar a partida.

Lances importantes

0x1. As colombianas abriram o placar logo aos cinco minutos de jogo, após Yayá errar na saída de bola. Aproveitando o vacilo, Usme fica com a posse, arrisca, a bola desvia na defesa e tira a goleira Lorena da jogada.