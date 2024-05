Jucilene de Lima é destaque no GP Brasil de Cuiabá

A brasileira Jucilene Sales de Lima foi a principal destaque do Grande Prêmio Brasil de Cuiabá de Atletismo, que aconteceu na noite desta quarta-feira (15), no Centro Olímpico de Treinamento da Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT). Ela venceu a prova do lançamento do dardo com a marca de 62,52m, novo recorde do campeonato. Jucilene também ficou a 37 centímetros do recorde brasileiro, que pertence a ela mesma (62,89 m).

"Estou na minha melhor fase e esta foi a minha melhor marca do ano, fiquei a poucos centímetros do recorde brasileiro. Agora é tratar e ver o que é essa panturrilha que está me incomodando", disse Jucilene, atleta do IEMA de São Caetano do Sul-SP. Ela sentiu dor na panturrilha durante a prova e não fez o último lançamento a que tinha direito. A uruguaia Manuela Rotundo (URU) ficou com a medalha de prata (59,80 m), enquanto a compatriota Laila Ferrer, do Praia Clube-MG, acabou com o bronze (51,05 m). Dobradinha nos 110m com barreiras Os brasileiros Rafael Pereira e Eduardo de Deus levaram ouro e prata, respectivamente, nos 110m com barreiras do GP Brasil. Rafael (atleta do AABLU-SC), que já tem índice olímpico para os Jogos de Paris-2024, venceu a prova com 13s51. Eduardo (Praia Clube-MG), por sua vez, segue perseguindo o índice e foi prata com 13s66. Bronze para o jovem Thiago Resende (Atletismo Taubaté-SP), de apenas 20 anos.