Giovanna e Ingrid brilham no sincronizado do Troféu Brasil

Com a nota de 42.60 na primeira tentativa, Giovanna e Ingrid logo largaram em vantagem na final, seguidas por Danielle Robles e Gabriela Jade (41.40). Depois, elas tiveram a segunda melhor pontuação no salto seguinte, com outro 42.60, atrás apenas de Maria Silva e Paty Valente (43.20). Na sequência da decisão, as atletas da seleção brasileira sobraram na disputa e fecharam com um ótimo 70.08 (250.26 no total). Maria/Paty, do Fluminense, terminaram com a prata, enquanto Janine Freitas e Paolla Bittencourt, também do Pinheiros, completaram o pódio em terceiro.

Já na competição individual da plataforma feminina, Ingrid Oliveira se classificou para a final do Troféu Brasil com o melhor somatório geral: 310.60. A atleta de 28 anos está com vaga garantida para os Jogos Olímpicos de Paris-2024, sua terceira participação na carreira. Giovanna Pedroso (224.25), Maria Silva (199.75) e Manuela Brum (187.55) completam a lista de classificadas à decisão.