Adriana marca pela primeira vez e dá vitória ao Orlando Pride

Apesar da posse de bola dividida quase igual, o Orlando foi muito mais contundente no ataque, com 25 chutes e 18 no gol das adversárias, contra 6 e 4 do lado contrário. Adriana começou como titular, similarmente a zagueira Rafaelle de Souza, que arriscou um chute nos primeiros lances. Então, aos 32 minutos, Adriana assumiu a responsabilidade de bater o pênalti, cobrou rasteiro, no canto direito da goleira. A defensora até acertou o canto, mas não chegou na bola, promovendo o primeiro gol da brasileira na atual edição do campeonato. Confira o lance:

Adriana buries the penalty and Orlando takes the lead in the first half! 🎯 pic.twitter.com/0HDRbaFvc7 — National Women's Soccer League (@NWSL) May 12, 2024

Três minutos depois, Adriana teve um chute para tentar ampliar o marcador, contudo a goleira Rowland fez a defesa do disparo. No começo do segundo tempo, Marta fez companhia para a brasileira no ataque de Orlando. Rafaelle ainda tomou um cartão amarelo por uma falta e Adriana teve uma última oportunidade antes de ser substituída. A defensora brasileira ainda salvou o time do empate há cinco minutos do fim.

Situação no campeonato

Desse modo, o Orlando mantém-se invicto na competição com seis vitórias e três empates e lidera com 21 pontos em nove partidas. O Kansas City Current tem 18 pontos e uma partida a menos e joga em casa, neste domingo contra North Carolina Courage. Por fim, a equipe de Adriana viaja para enfrentar o Seattle Reign no próximo domingo (19). O mesmo Seattle que sofreu uma goleada de 4 a 0 para o Portland Thorns nessa rodada.