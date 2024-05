Gaúcha treina na garagem para conseguir melhor resultado da vida

Por lá, elas tiveram que treinar dentro de casa para se manterem ativas. "Não tinha como ir para o clube onde a gente treina em Porto Alegre, então ficamos treinando em casa nessas duas últimas semanas. Foi bastante treino de saque, focava nas primeiras bolas e fazia bastante regularidade, porque minha garagem não é muito grande, então não podíamos afastar muito da mesa e fazer pontos longos", falou a jogadora de 18 anos de idade.

A saga até o Rio de Janeiro

Sofia e Victoria teriam um compromisso importante no final do mês: o WTT Contender do Rio de Janeiro, importante evento do circuito mundial de tênis de mesa que começou na última segunda-feira (20). Como o Aeroporto Salgado Filho estava fechado, elas compraram passagens para viajar de Caxias do Sul no domingo, um dia antes da abertura do evento. No entanto, chegando lá, as condições ruins de tempo adiaram o voo até que enfim ele foi cancelado.

Sem alternativas no estado, as duas pegaram um táxi até Florianópolis e caíram na estrada durante a madrugada. Chegaram em Santa Catarina pela manhã e, desta vez, conseguiram viajar até o Rio, chegando 24 horas depois do início da viagem. "A gente chegou e Sofia já tava jogando de tarde, eu tive sorte e passei de bye. Foi bem tenso, mas conseguimos chegar e já estávamos no lucro por estarmos aqui", comentou a mesa-tenista.

Victoria só entrou em ação na terça-feira (21), jogando pela segunda rodada do torneio qualificatório do WTT Contender. Número 350 do mundo, a gaúcha venceu a canadense Ivy Liao, 122ª colocada do ranking mundial, em sua estreia. Um dia depois, nesta quarta-feira (23), superou a indiana Selena Selvakumar (313ª) com uma grande atuação e atingiu a chave principal do torneio.

Esta é apenas a segunda vez que Victoria Strassburger participa de um WTT Contender. O primeiro foi exatamente no Rio de Janeiro, no ano passado. Na ocasião, porém, ela caiu ainda na primeira fase qualificatória da disputa individual. Assim, esta será a primeira vez que Victoria disputará a chave principal de um evento do circuito mundial adulto de tênis de mesa. Sua adversária será a japonesa Miyu Nagasaki, 37ª do mundo, nesta quinta-feira (22), às 18h.