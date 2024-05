Thales comemora escolha de Bernardinho para ser líbero em Paris

Mesmo que ainda falte pouco mais de dois meses para o início dos Jogos Olímpicos de Paris-2024, a seleção brasileira de vôlei masculino já vai tomando forma. O técnico Bernardinho já revelou alguns nomes confirmados na equipe brasileira do megaevento e um deles é o de Thales. O líbero comentou sobre a escolha do treinador após a partida contra Cuba e se mostrou muito contente.

"Vinha eu e o Maique treinando no grupo e ele acabou me escolhendo. Sabemos que na Olimpíada é só um líbero. A gente teve uma reunião e o Bernardinho falou que eu seria o escolhido", disse Thales. "Fiquei muito feliz por ele ter me escolhido e por ter sido mais cedo, o que dá uma certa tranquilidade. Mas não vou relaxar porque estou muito focado e quero jogar bem em Paris. Tomara que eu consiga evoluir e o time também", falou.