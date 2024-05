Brasileiros ficam longe dos pódios no Mundial de Judô

O Brasil segue sem conquistar medalhas no Campeonato Mundial de Judô em Abu Dhabi. Na madrugada desta quinta-feira (23), três brasileiros foram aos tatames dos Emirados Árabes. Rafael Buzacarin e Leonardo Gonçalves representaram o país na categoria até 100kg, no entanto, ambos caíram na segunda rodada. Entre as mulheres, Beatriz Souza disputou na categoria acima dos 78kg, mas parou na terceira rodada.

Já garantido em Paris 2024, Leonardo Gonçalves foi ao torneio para medir forças contra possíveis adversários nas Olimpíadas. Atual número 8 do mundo, o brasileiro pegou 'bye' na primeira rodada da categoria de até 73kg. Na sua primeira disputa, então, perdeu para o russo Arman Adamian (18º). Leonardo até começou bem a luta, com um waza-ari. No entanto, nos minutos finais sofreu um waza-ari e um ippon, e se despediu do torneio.

Outro brasileiro presente na categoria foi Rafael Buzacarin. O experiente judoca paulista (20º do mundo) venceu Isaac Bezzina (93º), de Malta, na primeira rodada com três shidos. Em seguida, perdeu para o espanhol Nikoloz Sherazadishvili (12º), com um waza-ari-awasete-ippon, e também encerrou a participação em no Mundial de Judô..