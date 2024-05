Mateus Evangelista leva o bronze no salto em distância

Mateus Evangelista levou o bronze em uma disputa acirrada no salto em distância da classe T37 (atletas com paralisia cerebral). Já na primeira rodada, Muhammad Nasri, da Malásia, foi apra a liderança com 6,13m. O brasileiro fez 6,01m, enquanto o grego Konstantinos Kamaras conseguiu um salto de 6,00m. Na rodada final, o atleta da Grécia conseguiu um salto de 6,01m. Com Mateus e Konstantinos empatados, o desempate veio no segundo melhor salto de cada atleta. O grego teve um 6,00m, enquanto o brasileiro teve 5,99m ficando com o bronze.

Outras provas

Em seguida, aconteceu a final dos 100m T36 (atletas com paralisia cerebral), com Aser Ramos representando o Brasil. Ele fez um tempo de 12s80, terminando na sétima posição. A China fez uma dobradinha com ouro para Deng Peicheng, com 11s95, e prata para Yang Yifei, com 12s35. O argelino Mokhtar Didane ficou em terceiro lugar, com um tempo de 12s35.