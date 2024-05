Bernardinho chama Lukas e Judson para o segundo jogo da VNL

O técnico Bernardinho definiu na noite desta quarta-feira a lista dos 14 jogadores relacionados para o segundo jogo da Liga das Nações de vôlei masculino, que será contra a Argentina, nesta quinta-feira (23), às 21h, no ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro (RJ). As novidades são a presença do ponteiro Lukas Bergmann e do central Judson nos lugares de Arthur Bento e Lucão.

Lucão foi titular na partida contra Cuba, que marcou a estreia do Brasil na VNL. Apesar de ter anotado dez pontos e ter sido o terceiro maior pontuador da seleção brasileira, o central foi um dos jogadores que mais erraram na partida, com quatro erros de saque e dois de ataque. Bernardinho decidiu não o relacionar para o duelo contra a Argentina, listando Judson.

Já Arthur Bento esteve na relação dos jogadores contra Cuba, mas ficou no banco de reservas o tempo todo. Lukas Bergmann ganhou um lugar na equipe e estará à disposição de Bernardinho contra a Argentina. Na posição de ponteiro, o Brasil tem Maurício Borges, Adriano, Lucarelli e Leal relacionados - estes dois últimos foram titulares na primeira partida.