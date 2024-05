Bia Haddad toma pneu e se despede de Estrasburgo

Bia Haddad parou nas quartas de final do WTA 500 de Estrasburgo, na França. Nesta quinta-feira (23), a principal brasileira no ranking mundial fez uma partida abaixo e foi eliminada pela russa Liudmila Samsonova. Bia perdeu oito games consecutivos e amargou a derrota com parciais de 6/3 e 6/0. Por outro lado, nas duplas, Luisa Stefani e Demi Schuurs avançaram às semifinais.

Atualmente na 14ª posição do ranking mundial, Bia Haddad entrou no WTA 500 de Estrasburgo como cabeça de chave número 2. Por isso, ela conseguiu bye na primeira rodada e estreou direto na segunda. Na estreia, Bia bateu a norte-americana Emma Navarro em dois sets. Com a eliminação em Estrasburgo, Bia agora volta todas as suas atenções para Roland Garros. Mesmo com a derrota, a brasileira conseguiu somar pontos nesta semana e pode aparecer em 13º lugar na próxima atualização da lista. No Grand Slam francês, ela precisa defender muitos pontos, pois chegou às semifinais da última edição.