Brasil vence disputas por equipes do Pan-Americano de ginástica

Com pouco tempo até os Jogos Olímpicos, vários países não mandaram força máxima na competição. No masculino, o Brasil competiu com Diogo Soares, Caio Souza, Tomás Rodrigues, Patrick Correa e Lucas Bittencourt. Apesar de rotações fracas no solo e no cavalo com alças, somando duas quedas em casa aparelho. Mas com um bom desempenho no resto da competição, com Caio e Diogo conseguindo várias notas acima dos 14 pontos, o time do Brasil terminou em primeiro lugar com um total de 241.067. A Colômbia levou a prata com 235.266, enquanto o bronze foi para a Argentina, com 235.234.

Na competição feminina, o Brasil teve Andreza Lima, Hellen Silva, Carolyne Pedro, Luiza Abel e Gabriela Barborsa. Apesar de algumas quedas na trave e no salto, o time brasileiro compensou com boas séries nos outros aparelhos. Destaque para o desempenho de Andreza na trave e Carol nas assimétricas. Ambas tiraram suas maiores notas nos aparelhos em competições internacionais neste ciclo. Ao final, o Brasil conseguiu 153.334 pontos, superando os 150.433 do Canadá. O México completou o pódio em terceiro lugar com 150.100.